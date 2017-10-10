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Российские автоэксперты выяснили какие авто можно купить вместо iPhone Х

10 октября 2017, 06:06
Автоэксперты предложили россиянам вместо нового гаджета iPhone Х приобрести автомобиль, пишет интернет-издание auto.newsler.ru.

Более того, в прессе появился целый список машин, которые можно купить за 90 тысяч рублей. При этом главное требование, которое предъявлялось к транспортным средствам, чтобы машина была на ходу.

Так, за 80-90 тысяч рублей можно стать владельцем Daewoo Matiz 2007-2009 годов выпуска. Однако необходимо тщательно осмотреть машину на предмет неисправностей. Также за эти деньги можно найти Daewoo Nexia с 1,5-литровым или 1,6-литровым мотором.

Любители отечественного автопрома могут присмотреть "Ниву", сошедшую с конвейера 15-17 лет назад, а также ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112, однако эти машины будут гораздо в худшем состоянии, чем внедорожник.

Также по цене нового iPhone Х можно приобрести десятилетний ВАЗ-2107. Также на сайтах объявлений встречаются сообщения о продаже любопытных экземпляров, например ЛуАЗ-969 1984 года выпуска.

Также за эти деньги покупателям будет доступен Mercedes-Benz C-класса, выпущенный более 20 лет назад.

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Что лучше iPhone Х или автомобиль?
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#Новости#Технологии#Опросы
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