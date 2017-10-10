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С Ростовского электрометаллургического завода взыскали 24 млн руб через суд

10 октября 2017, 11:01
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа принял к разбирательству кассационную жалобу на определение апелляционной инстанции по иску ООО "Инокс" к ООО "Ростовский электрометаллургический заводъ", следует из документов, размещенных в электронной картотеке.

Из материалов дела следует, что ростовское предприятие "Инокс", специализирующееся на оптовой торговле ломом и отходами, обратилось в арбитраж с требованием взыскать с РЭМЗ 24,3 миллиона рублей задолженности и пени по договору поставки металлолома.

В виду отсутствия документов, подтверждающих оплату поставки, суд взыскал задолженность с РЭМЗ. Не согласившись с решением суда первой инстанции, завод обжаловал его в Пятнадцатом апелляционном арбитражном суде. Но суд также принял сторону истца.

ООО "Ростовский электрометаллургический заводъ" - металлургический завод нового типа, выпускающий высококачественную продукцию по технологии непрерывной разливки стали и сортового проката. По данным системы СПАРК, по итогам 2016 года выручка завода от продажи составила 8 миллиардов рублей, однако убытки компании превысили 3 миллиарда рублей. В настоящее время на рассмотрении арбитража находится 41 дело с участием РЭМЗ.

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