С Ростовского электрометаллургического завода взыскали 24 млн руб через суд

ООО "Ростовский электрометаллургический заводъ" - металлургический завод нового типа, выпускающий высококачественную продукцию по технологии непрерывной разливки стали и сортового проката. По данным системы СПАРК, по итогам 2016 года выручка завода от продажи составила 8 миллиардов рублей, однако убытки компании превысили 3 миллиарда рублей. В настоящее время на рассмотрении арбитража находится 41 дело с участием РЭМЗ.