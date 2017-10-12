Коррупционеров попросили не сажать в тюрьму в Ростове

Posted 12 октября 2017, 11:22
Published 12 октября 2017, 11:22
Modified 1 октября, 14:08
Updated 1 октября, 14:08
Эксперт назвал коррупцию "угрозой национальной безопасности", однако бороться с ней, по его мнению, нужно не путем отсечения голов, а постепенно.
"Нельзя ассоциировать борьбу с коррупцией только с отправкой в тюрьму, иначе мы их будем сажать как траву, косить их, а они будут снова подрастать, мы их опять будем сажать", - сказал он.
Эксперт не верит в полное искоренение коррупции в России. "Ни в одной стране мира коррупция полностью не искоренена. В 90-е годы формирование системы управления строилось с идеологией коррупционного заработка. Ломать эту систему путем отрубания головы нельзя", - отметил он.
По его мнению, хорошей инициативой является изъятие собственности путем гражданского судопроизводства.
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