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Posted 12 октября 2017, 11:22

Published 12 октября 2017, 11:22

Modified 1 октября, 14:08

Updated 1 октября, 14:08

Коррупционеров попросили не сажать в тюрьму в Ростове

12 октября 2017, 11:22
Тюремное заключение не является эффективным методом борьбы с коррупцией, сообщил на форуме в Ростове-на-Дону председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Эксперт назвал коррупцию "угрозой национальной безопасности", однако бороться с ней, по его мнению, нужно не путем отсечения голов, а постепенно.

"Нельзя ассоциировать борьбу с коррупцией только с отправкой в тюрьму, иначе мы их будем сажать как траву, косить их, а они будут снова подрастать, мы их опять будем сажать", - сказал он.

Эксперт не верит в полное искоренение коррупции в России. "Ни в одной стране мира коррупция полностью не искоренена. В 90-е годы формирование системы управления строилось с идеологией коррупционного заработка. Ломать эту систему путем отрубания головы нельзя", - отметил он.

По его мнению, хорошей инициативой является изъятие собственности путем гражданского судопроизводства.

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