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Полузащитник ФК "Ростов" Артур Юсупов получил травму колена

12 октября 2017, 10:40
Футбольный клуб "Ростов" призвал болельщиков поддержать полузащитника Артура Юсупова в соцсетях, говорится на странице желто-синих в Instagram.

На одной из тренировок "Ростова" Юсупов повредил связки колена. Когда игрок восстановится и сможет выйти на поле, пока неизвестно. Чтобы поддержать Артура клуб запустил хэштег #артурмыстобой и призвал болельщиков выкладывать посты с добрыми словами в адрес Юсупова. По словам администрации желто-синих, полузащитнику важно знать, что он не один в этот непростой момент.

ФК "Ростов" в настоящее время принимает участие в чемпионате России по футболу. Команда, набрав 16 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице.

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