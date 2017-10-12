Полузащитник ФК "Ростов" Артур Юсупов получил травму колена

На одной из тренировок "Ростова" Юсупов повредил связки колена. Когда игрок восстановится и сможет выйти на поле, пока неизвестно. Чтобы поддержать Артура клуб запустил хэштег #артурмыстобой и призвал болельщиков выкладывать посты с добрыми словами в адрес Юсупова. По словам администрации желто-синих, полузащитнику важно знать, что он не один в этот непростой момент.