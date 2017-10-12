Ремонт моста на Малиновского в Ростове начнут после ЧМ-2018

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Ремонтировать мост в створе Малиновского в Ростове-на-Дону начнут не раньше окончания игр чемпионата мира по футболу 2018 года, следует из сообщения горадминистрации.

"В настоящее время проводят проектные работы по реконструкции путепровода", - сказано в сообщении. Отмечается, что за 2016 год в Ростове отремонтировали 10 мостов и путепроводов, в 2017 году главными объектами стали мосты в створах проспектов Ворошиловский, Сиверса и Стачки. Ремонт моста в створе Стачки уже закончили, Сиверса - обещают сдать до конца октября, Ворошиловский - запустят 30 ноября. р3