Суд рассмотрит дело об аресте имущества РЭМЗ из-за долга в 74 млн рублей

Напомним, что ООО "Ростовский электрометаллургический заводъ" принадлежит зарегистрированной в Нидерландах компании. Предприятие является металлургическим заводом нового типа, выпускающим высококачественную продукцию по технологии непрерывной разливки стали и сортового проката. По данным системы СПАРК, по итогам 2016 года выручка завода от продажи составила восемь миллиардов рублей, однако убытки компании превысили три миллиарда рублей. В настоящее время на рассмотрении арбитража находится 41 дело с участием РЭМЗ.