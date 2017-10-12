Суд рассмотрит дело об аресте имущества РЭМЗ из-за долга в 74 млн рублей

Posted 12 октября 2017, 10:10
Published 12 октября 2017, 10:10
Modified 1 октября, 15:27
Updated 1 октября, 15:27
Ранее Арбитражный суд Москвы отказал британской компании Vertigo Group Corp в принятии обеспечительных мер по делу о взыскании с ООО "Ростовский электрометаллургический заводъ» суммы в размере $1,28 миллиона. Истец требовал наложить арест на непрерывнолитую квадратную стальную заготовку (изготовителем и экспортером которой является РЭМЗ), находящуюся на территории завода в адъюстаже электросталеплавильного цеха.
Британская компания мотивировала свой иск тем, что РЭМЗ на протяжении довольно длительного времени не исполняет свои обязательства по договорам контрагентов, что может повлечь за собой возбуждение исполнительных производств, которые существенно повлияют на платежеспособность предприятия.
Однако арбитраж посчитал доводы истца недостаточными и отказал в аресте имущества завода.
Напомним, что ООО "Ростовский электрометаллургический заводъ" принадлежит зарегистрированной в Нидерландах компании. Предприятие является металлургическим заводом нового типа, выпускающим высококачественную продукцию по технологии непрерывной разливки стали и сортового проката. По данным системы СПАРК, по итогам 2016 года выручка завода от продажи составила восемь миллиардов рублей, однако убытки компании превысили три миллиарда рублей. В настоящее время на рассмотрении арбитража находится 41 дело с участием РЭМЗ.
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