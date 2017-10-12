За плохое благоустройство в Ростове будут штрафовать

Posted 12 октября 2017, 13:48
Published 12 октября 2017, 13:48
Modified 1 октября, 14:57
Updated 1 октября, 14:57
"В рамках комплексного подхода во всех муниципалитетах будут утверждены правила благоустройства", – сообщил он. Рабочий проект правил уже разработан, их должны будут утвердить после обсуждения 1 ноября.
"Кроме этого, у нас будет закон об административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Он сейчас обсуждается, и будет принят также до 1 ноября", – заявил спикер. Этот закон определит ответственность за благоустройство всех городских объектов, в том числе – освещение и озеленение. Какими будут штрафы, спикер пока что не уточнил.
"В России 2017 год в плане благоустройства был пилотным. На 1 сентября утверждена государственная областная программа по городской среде на 2018-2022 годы", – продолжил Майер. У нас есть понимание общего количества – это более 20 тысяч дворов, поделился он.
"Попадут в ближайшую пятилетку те дворы, которые высветит проводимая сейчас инвентаризация", – пояснил спикер.
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