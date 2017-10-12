За плохое благоустройство в Ростове будут штрафовать

"Кроме этого, у нас будет закон об административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Он сейчас обсуждается, и будет принят также до 1 ноября", – заявил спикер. Этот закон определит ответственность за благоустройство всех городских объектов, в том числе – освещение и озеленение. Какими будут штрафы, спикер пока что не уточнил.