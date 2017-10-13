Ростов вошел в пятерку миллионников по среднему размеру зарплаты

По сравнению с аналогичными данными за 2016 год зарплаты в южной столице выросли на 5,1%. Рост в третьем квартале составил 2,7%.
Пятью наиболее популярными у соискателей из Ростова-на-Дону стали категории "Продажи", "Транспорт, логистика", "Производство, сырье, с/х", "Строительство" и "Без опыта, студенты". На них пришлось 72% запросов контактов в разделе.
Максимально приближенной к столичному показателю оказалась средняя зарплата в категории "Высший менеджмент". В третьем квартале она составила 53,8 тысячи рублей, что достигает 80% московского дохода по вакансиям для сотрудников в этой категории. А наиболее низкая по сравнению со столицей средняя зарплата отмечена в сфере "Фитнес, салоны красоты" – 30 500 рублей в месяц, что почти вдвое ниже московских зарплат в этой категории.
"Наибольший рост зарплат отмечается в категориях "Производство, сырье и сельское хозяйство" и "Строительство". За год рост составил 5%", - отмечается в сообщении.
р2