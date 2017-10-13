Ростов вошел в пятерку миллионников по среднему размеру зарплаты

Максимально приближенной к столичному показателю оказалась средняя зарплата в категории "Высший менеджмент". В третьем квартале она составила 53,8 тысячи рублей, что достигает 80% московского дохода по вакансиям для сотрудников в этой категории. А наиболее низкая по сравнению со столицей средняя зарплата отмечена в сфере "Фитнес, салоны красоты" – 30 500 рублей в месяц, что почти вдвое ниже московских зарплат в этой категории.