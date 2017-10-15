Тренер ФК "Ростов" до сих пор не может укомплектовать команду

Posted 15 октября 2017, 19:04
Published 15 октября 2017, 19:04
Modified 1 октября, 13:42
Updated 1 октября, 13:42
Нехватка игроков особенно сказалась в матче с казанским "Рубином", когда бить пенальти на поле оказалось некому. Удар, который в матче с "Рубином" мог стать решающим, пришелся в точности на вратаря. Исход игры завершился не в пользу ростовской команды со счетом 0:1.
"Как вы считаете, за три недели можно укомплектовать команду? Это в принципе нереально. Если вы хотите построить дом и вам нужно на строительство 500 кирпичей, а у вас только 100, то дом не построишь. Команда формируется, она работает со своими слабыми и сильными сторонами", - говорит Кучук.
По его словам, текущие результаты в РФПЛ его не устраивают. Сейчас ростовчане на 10 месте после 13 сыгранных матчей. Шестую игру подряд ростовчане не могут победить.
Невысокие результаты в Премьер Лиге показывает и воскресный соперник "Ростова" ФК "Рубин". Он опережает ростовскую команду всего на одну позицию и набрал 17 очков. В матче в воскресенье главный тренер "Рубина" и экс-вице-президент "Ростова" Курбан Бердыев выпустил на поле всех пятерых бывших игроков желто-синих. Он сказал, что "Ростов" навсегда останется в его сердце.
"В целом результатом игры мы удовлетворены. Та серия неудач, которая была, давила на ребят психологически. Это подтверждает и игра после забитого гола, когда играли уже на удержание", - отметил Бердыев.
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