Тренер ФК "Ростов" до сих пор не может укомплектовать команду

"Как вы считаете, за три недели можно укомплектовать команду? Это в принципе нереально. Если вы хотите построить дом и вам нужно на строительство 500 кирпичей, а у вас только 100, то дом не построишь. Команда формируется, она работает со своими слабыми и сильными сторонами", - говорит Кучук.