Суд признал Ростовский электрометаллургический завод банкротом

Posted 16 октября 2017, 10:41
Published 16 октября 2017, 10:41
Modified 1 октября, 15:27
Updated 1 октября, 15:27
Банкротный иск был инициирован компанией ООО "Ломпром Шахты", специализирующегося на оптовой торговле отходами и ломом. Требования предприятия в размере 1,17 миллиона рублей были включены в третью очередь реестра требований кредиторов РЭМЗ. Кроме компании "Ломпром Шахты" в числе кредиторов числятся предприятия "Фроловская электросталь", "Югсантехвентиляция", "А ПП СФЕРА", "Промхим", "Мечел-Энерго", "Вазметабразив", "АтомЭнергоСбыт", "Металлкомплект" и Профмет".
В качестве временного управляющего РЭМЗ утвержден арбитражный управляющий Евгения Веснина, которая представит отчет о результатах процедуры наблюдения 13 марта 2018 года.
Напомним, что ООО "Ростовский электрометаллургический заводъ" принадлежит зарегистрированной в Нидерландах компании. Предприятие является металлургическим заводом нового типа, выпускающим высококачественную продукцию по технологии непрерывной разливки стали и сортового проката. По данным системы СПАРК, по итогам 2016 года выручка завода от продажи составила восемь миллиардов рублей, однако убытки компании превысили три миллиарда рублей. В настоящее время на рассмотрении арбитража находится 41 дело с участием РЭМЗ.
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