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Posted 16 октября 2017, 10:41

Published 16 октября 2017, 10:41

Modified 1 октября, 15:27

Updated 1 октября, 15:27

Суд признал Ростовский электрометаллургический завод банкротом

16 октября 2017, 10:41
Арбитражный суд Ростовской области ввел процедуру наблюдения, применяемую при банкротстве, в отношении Ростовского электрометаллургического завода, такая информация содержится в документах в электронной картотеке.

Банкротный иск был инициирован компанией ООО "Ломпром Шахты", специализирующегося на оптовой торговле отходами и ломом. Требования предприятия в размере 1,17 миллиона рублей были включены в третью очередь реестра требований кредиторов РЭМЗ. Кроме компании "Ломпром Шахты" в числе кредиторов числятся предприятия "Фроловская электросталь", "Югсантехвентиляция", "А ПП СФЕРА", "Промхим", "Мечел-Энерго", "Вазметабразив", "АтомЭнергоСбыт", "Металлкомплект" и Профмет".

В качестве временного управляющего РЭМЗ утвержден арбитражный управляющий Евгения Веснина, которая представит отчет о результатах процедуры наблюдения 13 марта 2018 года.

Напомним, что ООО "Ростовский электрометаллургический заводъ" принадлежит зарегистрированной в Нидерландах компании. Предприятие является металлургическим заводом нового типа, выпускающим высококачественную продукцию по технологии непрерывной разливки стали и сортового проката. По данным системы СПАРК, по итогам 2016 года выручка завода от продажи составила восемь миллиардов рублей, однако убытки компании превысили три миллиарда рублей. В настоящее время на рассмотрении арбитража находится 41 дело с участием РЭМЗ.

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#Анна Петрова#Экономика#Новости
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