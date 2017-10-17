Новый способ обмана россиян придумали телефонные мошенники

"Мошенники звонят, представляясь сотрудниками известного провайдера, после чего просят набрать определенную комбинацию на клавиатуре телефона", - сказано в публикации.
В результате доверчивые граждане, сами того не зная, дают преступникам доступ к SIM-карте и мобильному банку. По приблизительным данным, ущерб от нового вида мошенничества уже составил около 15 миллионов рублей.
Мошенники представляются банковскими работниками или бухгалтерами. Получив доступ, мошенники выводят средства с привязанной к номеру телефона карты.
Отмечается, что в группе риска пенсионеры, привыкшие доверять людям, назвавшимся работниками какого-либо объекта. Во избежание обмана граждан просят не переходить по сомнительным ссылкам и не общаться с "техниками" и "инженерами", о консультации с которыми не договаривались заранее.
р3