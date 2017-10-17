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Новый способ обмана россиян придумали телефонные мошенники

17 октября 2017, 14:54
Новый вид обмана доверчивых граждан появился в России, эти сведения опубликовали "Известия".

"Мошенники звонят, представляясь сотрудниками известного провайдера, после чего просят набрать определенную комбинацию на клавиатуре телефона", - сказано в публикации.

В результате доверчивые граждане, сами того не зная, дают преступникам доступ к SIM-карте и мобильному банку. По приблизительным данным, ущерб от нового вида мошенничества уже составил около 15 миллионов рублей.

Мошенники представляются банковскими работниками или бухгалтерами. Получив доступ, мошенники выводят средства с привязанной к номеру телефона карты.

Отмечается, что в группе риска пенсионеры, привыкшие доверять людям, назвавшимся работниками какого-либо объекта. Во избежание обмана граждан просят не переходить по сомнительным ссылкам и не общаться с "техниками" и "инженерами", о консультации с которыми не договаривались заранее.

р3

Вы когда-нибудь становились жертвой мошенничества?
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