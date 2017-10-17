Новый способ обмана россиян придумали телефонные мошенники

Отмечается, что в группе риска пенсионеры, привыкшие доверять людям, назвавшимся работниками какого-либо объекта. Во избежание обмана граждан просят не переходить по сомнительным ссылкам и не общаться с "техниками" и "инженерами", о консультации с которыми не договаривались заранее.