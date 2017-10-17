Пострадавшим от пожара на "Темернике" в Ростове не интересен центр помощи

"Предприниматели обращались вчера за консультациями по поводу возможности микрофинансирования. Это льготные условия: льготная процентная ставка, сумма до трех миллионов, срок кредитования до трех лет, с возможностью выплаты возможного долга с отсрочкой от четырех до восьми месяцев. Это то, что пострадавшим предпринимателям больше всего сейчас надо", - сообщили в агентстве.