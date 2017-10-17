Пострадавшим от пожара на "Темернике" в Ростове не интересен центр помощи

Posted 17 октября 2017, 09:26
Published 17 октября 2017, 09:26
Modified 1 октября, 13:32
Updated 1 октября, 13:32
В понедельник в Ростове-на-Дону открылся центр помощи пострадавшим от пожара на рынке "Темерник" предпринимателям, где каждый может получить любую консультационную помощь, начиная от юридической и заканчивая финансовой.
"Предприниматели обращались вчера за консультациями по поводу возможности микрофинансирования. Это льготные условия: льготная процентная ставка, сумма до трех миллионов, срок кредитования до трех лет, с возможностью выплаты возможного долга с отсрочкой от четырех до восьми месяцев. Это то, что пострадавшим предпринимателям больше всего сейчас надо", - сообщили в агентстве.
Рынок "Темерник" в Ростове загорелся в воскресенье вечером, 8 октября. Пламя охватило шесть тысяч квадратных метров. Сгорело 80 процентов всех павильонов, палаток на рынке "Восточный", свыше 500 контейнеров. К концу недели были задержаны предполагаемые виновные в пожаре - сварщики, которые нарушили технику безопасности при монтаже платежных терминалов.
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