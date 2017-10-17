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Posted 17 октября 2017, 03:06

Published 17 октября 2017, 03:06

Modified 1 октября, 14:03

Updated 1 октября, 14:03

Стало известно, кого Дэниэл Крэйг выбрал на роль новой девушки Бонда

17 октября 2017, 03:06
Актер Дэниэл Крэйг сообщил о своем выборе исполнительницы роли новой девушки Джеймса Бонда, ею станет Моника Белуччи, пишет ИА Regnum.

Ранее Белуччи снималась вместе с Крэйгом в фильме об агенте 007. Она исполнила роль Люсии Скиарры в вышедшем в 2015 году фильме "007: Спектр".

В случае, если 53-летнюю актрису утвердят на роль, она станет самой взрослой девушкой Бонда.

Ранее в СМИ появилась информация, что в начале 25-го фильма "бондианы" агент 007 решит остепениться и покинуть службу. Сообщалось, что роль его жены сыграет актриса Леа Сейду.

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