Стало известно, кого Дэниэл Крэйг выбрал на роль новой девушки Бонда

Posted 17 октября 2017, 03:06
Published 17 октября 2017, 03:06
Modified 1 октября, 14:03
Updated 1 октября, 14:03
Ранее Белуччи снималась вместе с Крэйгом в фильме об агенте 007. Она исполнила роль Люсии Скиарры в вышедшем в 2015 году фильме "007: Спектр".
В случае, если 53-летнюю актрису утвердят на роль, она станет самой взрослой девушкой Бонда.
Ранее в СМИ появилась информация, что в начале 25-го фильма "бондианы" агент 007 решит остепениться и покинуть службу. Сообщалось, что роль его жены сыграет актриса Леа Сейду.
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