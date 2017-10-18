Производителя стеклотары в Ростовской области "Актис" признали банкротом

Posted 18 октября 2017, 06:11
Published 18 октября 2017, 06:11
Modified 1 октября, 14:39
Updated 1 октября, 14:39
Суд открыл на предприятии конкурсное производство сроком на полгода и назначил конкурсного управляющего.
Как сообщалось ранее, в отношении ООО "Фирма "Актис" была введена процедура наблюдения. Владельцем компании является предприниматель Владимир Базиян, входивший в список учредителей ООО "Эскорт". Базиян выступил поручителем по кредиту "Эскорта" перед Сбербанком. Позже бизнесмен попытался добиться признания договоров поручительства недействительными. Около года назад арбитраж удовлетворил требования Владимира Базияна по трем договорам поручительства на общую сумму 902,5 миллиона рублей.
По данным системы СПАРК, чистый убыток компании по итогам 2016 года составил 1,37 миллиарда рублей, выручка — 3,2 миллиарда рублей.
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