Производителя стеклотары в Ростовской области "Актис" признали банкротом

Как сообщалось ранее, в отношении ООО "Фирма "Актис" была введена процедура наблюдения. Владельцем компании является предприниматель Владимир Базиян, входивший в список учредителей ООО "Эскорт". Базиян выступил поручителем по кредиту "Эскорта" перед Сбербанком. Позже бизнесмен попытался добиться признания договоров поручительства недействительными. Около года назад арбитраж удовлетворил требования Владимира Базияна по трем договорам поручительства на общую сумму 902,5 миллиона рублей.