В Ростовской области на 7% сократилась смертность от онкозаболеваний

По сравнению с данными за восемь месяцев 2016 года смертность от онкологии в регионе упала на 7,1%. По числу умерших от злокачественных новообразований регион занимает второе место в Южном федеральном округе, уступив лишь Краснодарскому краю в этом печальном рейтинге. На Кубани от онкологических заболеваний скончались за указанный период свыше 7 тысяч человек.