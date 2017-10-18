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В Ростовской области на 7% сократилась смертность от онкозаболеваний

18 октября 2017, 09:32
В январе-августе 2017 года от злокачественных опухолей умерли 4,46 тысячи жителей Ростовской области, сообщается на сайте Росстата.

По сравнению с данными за восемь месяцев 2016 года смертность от онкологии в регионе упала на 7,1%. По числу умерших от злокачественных новообразований регион занимает второе место в Южном федеральном округе, уступив лишь Краснодарскому краю в этом печальном рейтинге. На Кубани от онкологических заболеваний скончались за указанный период свыше 7 тысяч человек.

В общей сложности смертность в этой категории в ЮФО составила 21,1 тысячи человек, снизившись, по сравнению с данными за прошлый год, на 2,3%, в России в январе-августе от онкологии умерли более 189,7 тысячи человек.

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#Новости#Общество#Опросы
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