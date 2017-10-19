Детский омбудсмен Кузнецова предложила создать реестр педофилов в России

"Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузцецова рассказала, что число преступлений в этой сфере достигло 12 тысяч. Ранее этот показатель составлял восемь тысяч. За пять лет количество преступлений выросло на 30%. Необходимо принимать срочные меры", - говорится в публикации.