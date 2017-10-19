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Детский омбудсмен Кузнецова предложила создать реестр педофилов в России

19 октября 2017, 15:04
В России в последнее время на 30% увеличилось количество преступлений, совершенных педофилами, информирует издание "Новые известия".

"Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузцецова рассказала, что число преступлений в этой сфере достигло 12 тысяч. Ранее этот показатель составлял восемь тысяч. За пять лет количество преступлений выросло на 30%. Необходимо принимать срочные меры", - говорится в публикации.

Уточняется, что омбудсмен и Госдума РФ предложили отменить срок давности подобных преступлений. Также Кузнецова и законодатели предложили составить реестр педофилов в стране. По мнению Кузнецовой, родители смогут выяснить, не проживает ли рядом человек, осужденный за преступления в отношении несовершеннолетних.

Агентство пишет, что Кузнецова планирует добиться пожизненного административного надзора за педофилами.

Омбудсмен призвала принять меры, которые помогут ограничить возможности знакомства педофилов с несовершеннолетними в Сети.

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Нужно ли создавать реестр педофилов?
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#Новости#Происшествия#Опросы
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