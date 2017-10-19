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Posted 19 октября 2017, 08:39

Published 19 октября 2017, 08:39

Modified 1 октября, 13:18

Updated 1 октября, 13:18

Мост на Стачки в Ростове покрасят за 19 млн рублей

19 октября 2017, 08:39
Сюжет
Новости Ростова
На окраску пролетов путепровода на Стачки в Ростове-на-Дону из городского и областного бюджетов выделили 19,1 миллиона рублей, эти сведения опубликованы на сайте госзакупок.

"Начать работы следует сразу после подписания договора, закончить - не позднее середины декабря 2017-го", - отмечено в документации.

Для принятия участия в конкурсе следует подать заявку до 3 ноября, подрядчика выберут 7 ноября.

Напомним, ранее на покраску Темерницкого моста выделили 16,9 миллиона рублей, все работы должны быть завершены к 15 декабря.

р3

#Общество#Новости Ростова#Новости
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