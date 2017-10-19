На "Большой этнографический диктант" пригласили жителей Ростовской области

"Масштабное мероприятие пройдет во всех 85 российских регионах и в девяти странах СНГ", - сказано в сообщении.
В 2017 году диктант получил статус международного за счет возможности участия всех русскоговорящих людей, проживающих в странах ближнего зарубежья и тех, кому интересна история народов и национальностей, населяющих Россию.
Отмечается, что в 2016 году диктант, кроме России, писали только в Швейцарии и Турции.
Около 1,5 тысячи площадок откроют свои двери для всех желающих 3 ноября. Для участия необходимо оставить заявку на сайтах организаторов или в группах мероприятия в соцсетях.
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