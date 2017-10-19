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Posted 19 октября 2017, 11:06

Published 19 октября 2017, 11:06

Modified 1 октября, 14:19

Updated 1 октября, 14:19

Ростовчанам начнут делать прививки от гриппа на парковках

19 октября 2017, 11:06
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону на парковке перед гипермаркетом организуют мобильный пункт, которым смогут воспользоваться местные жители, информирует в четверг горадминистрация.

"Горожане смогут сделать прививку от гриппа. Для этого нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС", - сказано в сообщении.

Отмечается, что работать пункт будет на бульваре Комарова, 24А. Мероприятие состоится в пятницу с 12.00 мск до 16.00.

Всего в подобных пунктах привили свыше двух тысяч граждан. В поликлиниках прививки сделали более 350 тысяч местных жителей.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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