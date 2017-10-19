Суд взыскал с "Донэнерго" долги в 110 млн рублей

Posted 19 октября 2017, 10:39
Published 19 октября 2017, 10:39
Modified 1 октября, 14:00
Updated 1 октября, 14:00
Известно, что компания "ТНС энерго Ростов-на-Дону" обратилась с исковым заявлением к "Донэнерго" в Арбитражный суд в июне 2017 года. Сумма исковых требований превысила 110 миллиона рублей, из которых 92,4 миллиона составила задолженность, 16,8 миллиона рублей — пени.
Из-за допущенных нарушений требований при подаче иска, заявление было оставлено судом без движения, однако позже арбитраж возбудил производство по данному делу.
В среду 18 октября суд полностью удовлетворил требования истца.
По данным системы СПАРК, ООО "Донэнерго" специализируется на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным электросетям. Выручка предприятия по итогам 2016 года составила 13,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 91,2 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" подала в суд на ООО "Донэнерго" из-за долга в 488 миллионов рублей.
р2
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]