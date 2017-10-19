Суд взыскал с "Донэнерго" долги в 110 млн рублей

По данным системы СПАРК, ООО "Донэнерго" специализируется на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным электросетям. Выручка предприятия по итогам 2016 года составила 13,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 91,2 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" подала в суд на ООО "Донэнерго" из-за долга в 488 миллионов рублей.