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Posted 19 октября 2017, 10:39

Published 19 октября 2017, 10:39

Modified 1 октября, 14:00

Updated 1 октября, 14:00

Суд взыскал с "Донэнерго" долги в 110 млн рублей

19 октября 2017, 10:39
Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил исковое заявление компании "ТНС энерго Ростов-на-Дону" к предприятию "Донэнерго" о взыскании задолженности, с документами можно ознакомиться в электронной картотеке.

Известно, что компания "ТНС энерго Ростов-на-Дону" обратилась с исковым заявлением к "Донэнерго" в Арбитражный суд в июне 2017 года. Сумма исковых требований превысила 110 миллиона рублей, из которых 92,4 миллиона составила задолженность, 16,8 миллиона рублей — пени.

Из-за допущенных нарушений требований при подаче иска, заявление было оставлено судом без движения, однако позже арбитраж возбудил производство по данному делу.

В среду 18 октября суд полностью удовлетворил требования истца.

По данным системы СПАРК, ООО "Донэнерго" специализируется на передаче электроэнергии и технологическом присоединении к распределительным электросетям. Выручка предприятия по итогам 2016 года составила 13,6 миллиарда рублей, чистая прибыль — 91,2 миллиона рублей. Ранее сообщалось, что ПАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" подала в суд на ООО "Донэнерго" из-за долга в 488 миллионов рублей.

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#Экономика#Новости
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