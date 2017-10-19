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Свыше 700 млн рублей зарезервируют в бюджете для ростовских погорельцев

19 октября 2017, 15:42
Погорельцам Ростова гарантируют предоставление жилья и зарезервируют на эти нужды денежную сумму в размере 720 миллионов рублей, рассказал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.

"Проектом последних в 2017 году поправок к бюджету предусмотрено восстановление 720 миллионов рублей в резервном фонде правительства", – сообщил он.

Эта сумма станет гарантией приобретения жилья для ростовчан, пострадавших в ходе крупного пожара, произошедшего в Ростове-на-Дону 21 августа, заметил спикер.

Губернатор области и Заксобрание намерены приступить к решению проблемы предоставления жилья уже в 2017 году, уточнил спикер.

"Не забыты местные бюджеты – на дотации муниципалитетам выделяется 260 миллионов рублей", – добавил он.

Кроме того, поправки предполагают увеличение финансирования ремонта дорог, строительства улицы Левобережная, финансирование работ на объектах ЧМ-2018 и Дворца спорта, перечислил Ищенко.

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