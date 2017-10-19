Свыше 700 млн рублей зарезервируют в бюджете для ростовских погорельцев

"Проектом последних в 2017 году поправок к бюджету предусмотрено восстановление 720 миллионов рублей в резервном фонде правительства", – сообщил он.
Эта сумма станет гарантией приобретения жилья для ростовчан, пострадавших в ходе крупного пожара, произошедшего в Ростове-на-Дону 21 августа, заметил спикер.
Губернатор области и Заксобрание намерены приступить к решению проблемы предоставления жилья уже в 2017 году, уточнил спикер.
"Не забыты местные бюджеты – на дотации муниципалитетам выделяется 260 миллионов рублей", – добавил он.
Кроме того, поправки предполагают увеличение финансирования ремонта дорог, строительства улицы Левобережная, финансирование работ на объектах ЧМ-2018 и Дворца спорта, перечислил Ищенко.