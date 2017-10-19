В Ростове задержали бомжа за убийство человека на остановке

"Было установлено, что 13 октября на улице Московской на остановке подозреваемый ударил ножом в шею 49-летнего мужчину. Последний скончался в машине скорой", - сказано в сообщении.
Отмечается, что 36-летний нападавший скрылся. Его удалось задержать. Выяснилось, что ранее подозреваемый был судим за убийство и разбой. У него нет определенного места жительства.
Задержанный рассказал, что познакомился с мужчиной незадолго до убийства. На преступление он пошел из-за ссоры.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Максимальное наказание - 15 лет колонии.
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