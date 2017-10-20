Дворы на Дону в 2018 будут восстанавливать в районах, где больше заявок

В программу по благоустройству дворов в Ростовской области в следующем году войдут те муниципалитеты, от которых придет большее количество заявок, сообщил в четверг министр ЖКХ региона Андрей Майер.

В 2018 году на эти цели из бюджетов всех уровней выделили порядка 1,2 миллиарда рублей. Планируется отобрать 12 городских округов. "По дворовым территориям основным критерием отбора будет активность населения. Чем больше многоквартирных домов предложат свои проекты, тем выше вероятность получить деньги в муниципалитет. Понятно, что конкуренция будет уже внутри региона", - говорит Майер. По мнению представителя администрации Неклиновского района, такой подход ограничит сельские местности в доступе к конкурсу. Он попросил льготных условий в части процента софинансирования населения, но власти отказали. "Может создастся соцнапряжение, которого быть не должно", - сказал Майер. В следующем году средства на благоустройство будут распределены между дворами и общественными территориями поровну – по 600 миллионов. В этом году только 1/3 пошла на ремонт парков и скверов 6 городов. В программу помимо донской столицы вошли также города, принимающие чемпионат мира по футболу – Азов и Таганрог, и города опережающего развития Гуково, Зверево и Донецк. Всего на программу выделили чуть более 1 миллиарда рублей. По словам Майера, планируется обустроить 111 дворовых территорий и 7 общественных пространств.