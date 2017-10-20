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Posted 20 октября 2017, 10:08

Published 20 октября 2017, 10:08

Modified 1 октября, 14:40

Updated 1 октября, 14:40

На Ростовской АЭС могут запустить рыбу против цветения воды

20 октября 2017, 10:08
В водоем Ростовской АЭС необходимо дополнительное вселение рыб-мелиораторов, эти сведения сообщил Азовский НИИ рыбного хозяйства.

"Проведенные исследования показали, что в водоеме наблюдается увеличение органического азота на фоне снижения минеральных форм, что говорит об активном цветении воды и росте фитопланктона", - сказано в сообщении.

Кроме того, анализы показали незначительное увеличение температуры воды в водоеме-охладителе. Показатели содержания кислорода и радиационного фона в норме.

Напомним, в водоем Ростовской АЭС в октябре выпустили 2 миллиона мальков сазана.

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