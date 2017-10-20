Роскачество забраковало детскую одежду, произведенную в Новочеркасске

Напомним, что ранее компания "Глория Джинс" в Ростове-на-Дону была оштрафована на 150 тысяч рублей за торговлю детской одеждой, несоответствующей нормам. Так, в полуботинках под брендом компании было зафиксировано превышение содержания формальдегида, в ночных сорочках и куртках — был нарушен уровень гигроскопичности. Все товары с нарушениями были произведены в Китае.