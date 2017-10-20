Роскачество забраковало детскую одежду, произведенную в Новочеркасске

В список товаров с нарушениями попал костюм "Вероника" на лебяжьем пуху, произведенный новочеркасской компанией "Аксарт". Исследование показало, что на костюме отсутствуют светоотражающие элементы, маркировка не соответствует действительности, а из-за использования производителем некачественных материалов, одежда может начать быстро протираться.
Роскачество проверило детскую зимнюю одежду не только на соответствие ГОСТу, но и применило дополнительные требования к воздухопроницаемости и водоотталкиванию, разрывной нагрузке швов ткани верха, стойкости к истиранию по плоскости. Кроме того, в части безопасности в программе исследования были ужесточены показатели содержания свободного формальдегида.
В общей сложности, проверку не прошли пять образцов детских костюмов производителей из Китая и Санкт-Петербурга. В категорию товара повышенного качества также попали пять образцов, произведенных в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Самаре.
Напомним, что ранее компания "Глория Джинс" в Ростове-на-Дону была оштрафована на 150 тысяч рублей за торговлю детской одеждой, несоответствующей нормам. Так, в полуботинках под брендом компании было зафиксировано превышение содержания формальдегида, в ночных сорочках и куртках — был нарушен уровень гигроскопичности. Все товары с нарушениями были произведены в Китае.
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