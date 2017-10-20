В Ростовской области 33 тыс работников бюджетной сферы увеличат зарплату

Posted 20 октября 2017, 09:30
Published 20 октября 2017, 09:30
Modified 1 октября, 14:08
Updated 1 октября, 14:08
"На указанные цели из областного бюджета выделили почти 310 миллионов рублей", - сказано в сообщении.
Повышение зарплат запланировали для сотрудников социальной сферы, младшего и среднего медперсонала и педагогов учреждений соцобслуживания.
Отмечается, что повышение будет поэтапным, средства возьмут из резервного фонда областного бюджета.
Напомним, за 8 месяцев 2017 года средняя зарплата в регионе увеличилась на 8%.
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