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Posted 20 октября 2017, 09:30

Published 20 октября 2017, 09:30

Modified 1 октября, 14:08

Updated 1 октября, 14:08

В Ростовской области 33 тыс работников бюджетной сферы увеличат зарплату

20 октября 2017, 09:30
Повышение заработной платы предусмотрели в Ростовской области для 33 тысяч сотрудников бюджетной сферы, сообщило региональное Законодательное собрание.

"На указанные цели из областного бюджета выделили почти 310 миллионов рублей", - сказано в сообщении.

Повышение зарплат запланировали для сотрудников социальной сферы, младшего и среднего медперсонала и педагогов учреждений соцобслуживания.

Отмечается, что повышение будет поэтапным, средства возьмут из резервного фонда областного бюджета.

Напомним, за 8 месяцев 2017 года средняя зарплата в регионе увеличилась на 8%.

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