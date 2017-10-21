В Ростове отремонтировали на 20% больше дорог, чем планировали в 2017 году

Posted 21 октября 2017, 07:53
Published 21 октября 2017, 07:53
Modified 1 октября, 15:12
Updated 1 октября, 15:12
"Первоначально в 2017 году планировалось отремонтировать 61,6 километра дорог в пределах ростовской агломерации, сейчас уже отремонтировано 67,4 километра дорог и до конца ноября закончим еще 7 километров", - сказала она.
Всего с начала года было выделено порядка 2,7 миллиарда рублей на ремонт дорог федерального значения. В их числе реконструкция трассы Ростов-Таганрог, Южного подъезда к Ростову и западный обход города. Полностью восстановить движение на этих участках дороги планируют к декабрю. Реконструкция Южного подъезда продолжится до мая 2018 года.