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Posted 23 октября 2017, 08:50

Published 23 октября 2017, 08:50

Modified 1 октября, 13:37

Updated 1 октября, 13:37

Детский омбудсмен Кузнецова помогла вернуть ребенка из Эстонии родителям

23 октября 2017, 08:50
Детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что удалось вернуть родителям восьмилетнюю девочку, которую забрали органы опеки в Эстонии, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Девочку передали родителям. Она хочет жить с ними", - рассказала Кузнецова. Сведения о том, что ребенка изъяли поступили Кузнецовой летом. Власти Таллина имели претензии к тяжелому состоянию семьи.

Отмечается, что ребенка забрали до середины октябре из-за решения суда. От соцслужб иностранного государства не поступало требований о лишении родительских прав. В итоге ребенка отдали родителям.

Ранее СМИ писали, что формальной причиной инцидента стало то, что в квартире семьи не было ремонта, а также девочке вредил запах сигаретного дыма.

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