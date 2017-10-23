Детский омбудсмен Кузнецова помогла вернуть ребенка из Эстонии родителям

Posted 23 октября 2017, 08:50
Published 23 октября 2017, 08:50
Modified 1 октября, 13:37
Updated 1 октября, 13:37
"Девочку передали родителям. Она хочет жить с ними", - рассказала Кузнецова. Сведения о том, что ребенка изъяли поступили Кузнецовой летом. Власти Таллина имели претензии к тяжелому состоянию семьи.
Отмечается, что ребенка забрали до середины октябре из-за решения суда. От соцслужб иностранного государства не поступало требований о лишении родительских прав. В итоге ребенка отдали родителям.
Ранее СМИ писали, что формальной причиной инцидента стало то, что в квартире семьи не было ремонта, а также девочке вредил запах сигаретного дыма.
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