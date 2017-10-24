Цена рояля в 10 млн руб для ростовского колледжа завышена в разы — эксперты

Posted 24 октября 2017, 10:49
Published 24 октября 2017, 10:49
Modified 1 октября, 13:15
Updated 1 октября, 13:15
Ростовский колледж искусств собирается купить рояль за 10 миллионов рублей, и через сайт госзакупок ищет подрядчика, чтобы приобрести для учебного заведения данный музыкальный инструмент.
"Концертные рояли бывают разного уровня, вот как можно купить обувь из дермантина, а можно из кожи, и ходить в ней 100 лет. Для учебного заведения очень важно купить качественный рояль, на котором будут постоянно играть как концертирующие музыканты, так и студенты", - рассказала представитель учебного заведения.
Также она посоветовала посмотреть сколько стоит хороший рояль, и убедиться, что эта сумма невелика.
"На самом деле хороший рояль порядка 20 миллионов стоит, а нам выделили еще очень среднюю сумму", - добавила спикер.
RostovGazeta удалось узнать, что недорогой акустический рояль Samick, длиной 150 сантиметров, можно приобрести за 700 тысяч рублей.
"Около 10 миллионов – это большие, концертные рояли, они более двух метров в длину, одни из самых дорогих и лучших в мире - Yamaha или Steinway", - рассказали в одной из компании по продаже музыкальных инструментов. Также представитель пояснил, что рояли Steinway стоят так дорого, потому что производятся непосредственно в США.
"Компания Samick, занимающаяся производством роялей, владеет 32% акциями Steinway, но производство их находится не в США, а в Китае, отсюда и такая большая разница в цене, хотя технологии все заимствованы у Steinway", - уточнил спикер.
Представитель другой компании считает, что за Steinway идет очень большая переплата. "Рояли Steinway стоят около 10 миллионов и выше, но чаще всего за них идет большая накрутка именно за бренд", - сообщили в компании.
Эксперт по музыкальным инструментам рассказал о минимальной стоимости некитайских акустических роялей. "Японские рояли будут стоить от 1,2 миллиона рублей, германские – от 2,8 миллиона рублей, итальянские – от 6 миллионов рублей", - сообщил спикер.
Также он добавил, что дешевый рояль потребительского класса отличается от дорогого рояля высокого качества звуковыми качествами, комплектующими, уровнем работ со звуком, игровыми качествами, надежностью.
"Высокочувствительная клавиатура, для достижения тонкой нюансировки звука и высокой виртуозности - для людей, разбирающихся в музыке и фортепианном искусстве, либо клавиши низкой чувствительности - для детей, начинающих обучение и их непонимающих родителей", - рассказал спикер.
Эксперт уверен, что рояль может быть изготовлен либо как произведение искусства, либо как обычный товар для потребления, отсюда и все различия.