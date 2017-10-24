Цена рояля в 10 млн руб для ростовского колледжа завышена в разы — эксперты

"Около 10 миллионов – это большие, концертные рояли, они более двух метров в длину, одни из самых дорогих и лучших в мире - Yamaha или Steinway", - рассказали в одной из компании по продаже музыкальных инструментов. Также представитель пояснил, что рояли Steinway стоят так дорого, потому что производятся непосредственно в США.