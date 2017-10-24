В Ростове восстановят 23 объекта, пострадавших при пожаре на "Театралке"

"Эти объект пострадали незначительно. Их возможно восстановить", - сказано в сообщении. Отмечается, что четыре строения признали годными для проживания. Сносу подлежать 163 объекта.
Всего комиссия обследовала 215 строений более чем по 100 адресам. В составе комиссии состоят 17 экспертов. Они ответственны за принимаемые решения.
Все вопросы, которые связаны с жильем, планируется решить до конца года.
Напомним, 21 августа сгорели свыше 100 домов. Из этой зоны эвакуировали более 500 человек. Пожар тушили практически сутки. Медпомощь понадобилась десяткам горожан.
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