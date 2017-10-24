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Владельцы кредитных карт в Ростовской области стали чаще их использовать

24 октября 2017, 15:48
В Ростовской области доля кредитных карт, держатели которых не пользуются лимитом, предоставленным банком, сократилась в августе на 3,6%, сообщается в исследовании Национального бюро кредитных историй.

Так, в августе 2016 года в регионе выданные им кредитные карты не использовали свыше 33% держателей. За год этот показатель снизился до 29,6%.

Отрицательная динамика по этому критерию наблюдается практически во всех российских регионах, кроме Карачаево-Черкесской республики, Республики Тыва, Кабардино-Балкарской республики, и Республики Северная Осетия — Алания.

Ростовская область в списке регионов РФ по динамике доли кредитных карт с "нулевой" утилизацией оказалась на 54 позиции. Соседний Краснодарский край расположился выше на одну строчку, Ставрополье — на 46 позиции.

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Вы пользуетесь кредитными картами?
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#Новости#Анна Петрова#Экономика#Опросы
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