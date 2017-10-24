Владельцы кредитных карт в Ростовской области стали чаще их использовать

Так, в августе 2016 года в регионе выданные им кредитные карты не использовали свыше 33% держателей. За год этот показатель снизился до 29,6%.

Отрицательная динамика по этому критерию наблюдается практически во всех российских регионах, кроме Карачаево-Черкесской республики, Республики Тыва, Кабардино-Балкарской республики, и Республики Северная Осетия — Алания.

Ростовская область в списке регионов РФ по динамике доли кредитных карт с "нулевой" утилизацией оказалась на 54 позиции. Соседний Краснодарский край расположился выше на одну строчку, Ставрополье — на 46 позиции.

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