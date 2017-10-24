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Водитель автомобиля в Шахтах после погони и ДТП избил полицейских

24 октября 2017, 13:07
В Ростовской области пьяный водитель машины избил полицейских, которые устроили за ним погоню, информирует региональная прокуратура.

"Было установлено, что 16 сентября пьяный подозреваемый взял у отца машину KIA cee'd. Он не остановился по требованию полиции", - сказано в сообщении.

Отмечается, что после преследования фигурант дела врезался в бордюрный камень и повредил колесо. Далее водитель не стал предъявлять права, закрыл дверь и хотел уехать.

Инспектор ДПС через открытое окно хотел забрать ключи от машины. В это время подозреваемый начал движение. В результате он провез по дороге полицейского, который наполовину находился в салоне.

Транспорт удалось остановить, однако водитель несколько раз ударил сотрудников. Выяснилось, что мужчина был лишен прав. Его арестовали на 10 суток.

По факту случившегося завели уголовное дело. Фигуранту дела сейчас 20 лет.

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#Новости#Происшествия#Опросы
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