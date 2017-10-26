Все поголовье птиц изымут из-за вспышки гриппа в Морозовском районе Дона

"Причиной профилактического мероприятия стала вспышка птичьего гриппа в одном из хозяйств района на прошлой неделе", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в регионе регулярно проводят проверки животноводческих хозяйств на факт выявления особо опасных заболеваний. С начала 2017 года специалисты ветеринарной службы провели почти 3 тысячи выездов на фермы с крупным рогатым скотом, птицей и свиньями. В ходе проверок выявили 2 тысячи нарушений по содержанию домашних животных.
Напомним, в связи со вспышкой птичьего гриппа и АЧС в Морозовском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.
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