Все поголовье птиц изымут из-за вспышки гриппа в Морозовском районе Дона

Отмечается, что в регионе регулярно проводят проверки животноводческих хозяйств на факт выявления особо опасных заболеваний. С начала 2017 года специалисты ветеринарной службы провели почти 3 тысячи выездов на фермы с крупным рогатым скотом, птицей и свиньями. В ходе проверок выявили 2 тысячи нарушений по содержанию домашних животных.