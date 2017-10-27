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Факты незаконной продажи алкоголя детям выявили в Азове

27 октября 2017, 10:52
В Азове Ростовской области во время рейдов зафиксировали несколько фактов продажи алкоголя несовершеннолетним, информирует горадминистрация.

"Всего состоялось 37 профилактических рейдов. В четырех случаях алкоголь продали детям. По одному из них завели уголовное дело", - сказано в сообщении.

Особое внимание уделили магазину "Океан", который неоднократно попадался на аналогичных нарушениях. Власти поручили принять более жесткие меры к нарушителям.

Отмечается, что проблема существует в течение двух лет. По мнению властей, она не решается, так как наказание ограничивается штрафом.

Также было отмечено, что тенденция наркозависимости вновь стала актуальной.

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