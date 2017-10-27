Молодого льва выгуливал житель Ростова по улице

"Львенок, являющийся домашним питомцем, свободно гулял по ростовским улицам в сопровождении хозяина", - сказано в сообщении.
На выложенных фотографиях уже достаточно окрепший зверь разгуливает днем по городским улицам без поводка и намордника.
Судя комментариям пользователей, мало кто из горожан считает зрелище милым, учитывая, что зверь уже не маленький львенок, а вполне крепкий молодой лев.
Напомним, это не первые сообщения о хищниках на ростовских улицах, ранее молодую львицу катали на автомобиле.
р3