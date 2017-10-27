rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Молодого льва выгуливал житель Ростова по улице

27 октября 2017, 17:08
Прогулку мужчины с молодым львом по улицам Ростова-на-Дону сняли местные жители, сообщается в одной из городских групп "ВКонтакте".

"Львенок, являющийся домашним питомцем, свободно гулял по ростовским улицам в сопровождении хозяина", - сказано в сообщении.

На выложенных фотографиях уже достаточно окрепший зверь разгуливает днем по городским улицам без поводка и намордника.

Судя комментариям пользователей, мало кто из горожан считает зрелище милым, учитывая, что зверь уже не маленький львенок, а вполне крепкий молодой лев.

Напомним, это не первые сообщения о хищниках на ростовских улицах, ранее молодую львицу катали на автомобиле.

р3

Как Вы относитесь к подобным явлениям на городских улицах?
Материалы по теме
Маленького львенка выгуливали ночью в Ростове Видео автомобильной прогулки львенка по Ростову попало в Сеть
#Новости#Новости Ростова#Общество#Опросы
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00