Новая игра, в которой каждый может стать Путиным, появилась в Сети

Posted 28 октября 2017, 20:33
Published 28 октября 2017, 20:33
Modified 10 ноября, 09:39
Updated 10 ноября, 09:39
"В стратегической игре можно выбрать реальный исторический персонаж, от Петра Первого до Владимира Путина, и попытаться решить насущные проблемы страны", - сказано в публикации.
Отмечается, что все сюжеты основаны на реальных событиях из российской истории. Ожидается, что игра поможет поднять уровень знаний молодежи.
Создали новую игру на средства добровольных пожертвований пользователей. С момента появления ее скачали свыше миллиона раз.
р3