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Posted 28 октября 2017, 20:33

Published 28 октября 2017, 20:33

Modified 10 ноября, 09:39

Updated 10 ноября, 09:39

Новая игра, в которой каждый может стать Путиным, появилась в Сети

28 октября 2017, 20:33
Новую игру "Империя", в которой пользователи могут попробовать себя в роли правителя России, выпустила компания из Санкт-Петербурга, эти сведения опубликовал "Федерал-Пресс".

"В стратегической игре можно выбрать реальный исторический персонаж, от Петра Первого до Владимира Путина, и попытаться решить насущные проблемы страны", - сказано в публикации.

Отмечается, что все сюжеты основаны на реальных событиях из российской истории. Ожидается, что игра поможет поднять уровень знаний молодежи.

Создали новую игру на средства добровольных пожертвований пользователей. С момента появления ее скачали свыше миллиона раз.

р3

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