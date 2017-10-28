Новая игра, в которой каждый может стать Путиным, появилась в Сети

Новую игру "Империя", в которой пользователи могут попробовать себя в роли правителя России, выпустила компания из Санкт-Петербурга, эти сведения опубликовал "Федерал-Пресс".

"В стратегической игре можно выбрать реальный исторический персонаж, от Петра Первого до Владимира Путина, и попытаться решить насущные проблемы страны", - сказано в публикации. Отмечается, что все сюжеты основаны на реальных событиях из российской истории. Ожидается, что игра поможет поднять уровень знаний молодежи. Создали новую игру на средства добровольных пожертвований пользователей. С момента появления ее скачали свыше миллиона раз. р3 Вы попробуете управлять страной? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 2 чел. Материалы по теме Заставку к сериалу "Игра престолов" сняли в стиле аниме