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Posted 29 октября 2017, 03:06

Published 29 октября 2017, 03:06

Modified 1 октября, 14:29

Updated 1 октября, 14:29

Subaru более 30 лет проводила проверки качества авто с нарушениями

29 октября 2017, 03:06
Автопроизводитель Subaru в течение 30 лет привлекал к проверкам безопасности машин сотрудников, которые не имели сертификатов о квалификации, сообщает "Коммерсант".

"Из-за нарушений компания может начать отзывать авто. Под эти мероприятия попадет транспорт, который был проверен ненадлежащим образом", - сказано в сообщении.

Отмечается, что могут отозвать 300 тысяч машин. Для получения допуска к подобным проверкам авто нужно пройти обучение, которое длится до 6 месяцев.

Издание пишет, что также проверку проводили работники, которые еще не закончили обучение.

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