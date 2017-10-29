Subaru более 30 лет проводила проверки качества авто с нарушениями

Автопроизводитель Subaru в течение 30 лет привлекал к проверкам безопасности машин сотрудников, которые не имели сертификатов о квалификации, сообщает "Коммерсант".

"Из-за нарушений компания может начать отзывать авто. Под эти мероприятия попадет транспорт, который был проверен ненадлежащим образом", - сказано в сообщении. Отмечается, что могут отозвать 300 тысяч машин. Для получения допуска к подобным проверкам авто нужно пройти обучение, которое длится до 6 месяцев. Издание пишет, что также проверку проводили работники, которые еще не закончили обучение. р1 Вы умеете водить? Да Нет Проголосовать Проголосовало: 0 чел.