Subaru более 30 лет проводила проверки качества авто с нарушениями

Posted 29 октября 2017, 03:06
Published 29 октября 2017, 03:06
Modified 1 октября, 14:29
Updated 1 октября, 14:29
"Из-за нарушений компания может начать отзывать авто. Под эти мероприятия попадет транспорт, который был проверен ненадлежащим образом", - сказано в сообщении.
Отмечается, что могут отозвать 300 тысяч машин. Для получения допуска к подобным проверкам авто нужно пройти обучение, которое длится до 6 месяцев.
Издание пишет, что также проверку проводили работники, которые еще не закончили обучение.
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