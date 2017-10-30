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Posted 30 октября 2017, 10:33

Published 30 октября 2017, 10:33

Modified 1 октября, 14:42

Updated 1 октября, 14:42

Range Rover сбил школьницу на "зебре" в Ростове-на-Дону

30 октября 2017, 10:33
В Ростове-на-Дону в понедельник автомобиль сбил восьмилетнюю школьницу, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщил RostovGazeta представитель отдела пропаганды ГИБДД России по Ростовской области.

По словам представителя ведомства, ДТП произошло в понедельник около 11 утра на улице 339 Стрелковой дивизии 12е. "Женщина 39 лет, управляя Range Rover допустила наезд восьмилетнюю девочку. Школьница, по предварительным данным, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщил спикер.

Он отметил, что ребенок с травмами доставлен в больницу. "Проводится проверка", - добавил сотрудник.

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