Range Rover сбил школьницу на "зебре" в Ростове-на-Дону

Posted 30 октября 2017, 10:33
Published 30 октября 2017, 10:33
Modified 1 октября, 14:42
Updated 1 октября, 14:42
По словам представителя ведомства, ДТП произошло в понедельник около 11 утра на улице 339 Стрелковой дивизии 12е. "Женщина 39 лет, управляя Range Rover допустила наезд восьмилетнюю девочку. Школьница, по предварительным данным, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщил спикер.
Он отметил, что ребенок с травмами доставлен в больницу. "Проводится проверка", - добавил сотрудник.