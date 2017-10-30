Range Rover сбил школьницу на "зебре" в Ростове-на-Дону

По словам представителя ведомства, ДТП произошло в понедельник около 11 утра на улице 339 Стрелковой дивизии 12е. "Женщина 39 лет, управляя Range Rover допустила наезд восьмилетнюю девочку. Школьница, по предварительным данным, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу", - сообщил спикер.