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Posted 31 октября 2017, 08:49

Published 31 октября 2017, 08:49

Modified 1 октября, 14:47

Updated 1 октября, 14:47

Контрабанду деталей для противотанковой установки пресекли под Ростовом

31 октября 2017, 08:49
Попытку ввоза пускового механизма для противотанкового ракетного комплекса пересекли таможенники пропускного пункта Куйбышево Ростовской области, эти сведения опубликовало ЮТУ.

"Механизм вез житель Украины, пояснивший, что это муляж детали военного назначения в нерабочем состоянии", - сказано в сообщении.

По словам владельца, вез он деталь от противотанкового комплекса, намереваясь продать в Ростове. Проведенное исследование показало, что механизм находится в действующем состоянии, пригоден для использования, следовательно, относится к категории вооружения.

По факту происшествия возбудили уголовное дело за незаконное перемещение через границу вооружения и военной техники.

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