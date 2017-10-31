Контрабанду деталей для противотанковой установки пресекли под Ростовом

Posted 31 октября 2017, 08:49
Published 31 октября 2017, 08:49
Modified 1 октября, 14:47
Updated 1 октября, 14:47
"Механизм вез житель Украины, пояснивший, что это муляж детали военного назначения в нерабочем состоянии", - сказано в сообщении.
По словам владельца, вез он деталь от противотанкового комплекса, намереваясь продать в Ростове. Проведенное исследование показало, что механизм находится в действующем состоянии, пригоден для использования, следовательно, относится к категории вооружения.
По факту происшествия возбудили уголовное дело за незаконное перемещение через границу вооружения и военной техники.
р3