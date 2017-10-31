Ростовчанин возглавил рейтинг самых успешных российских художников Forbes

Валерий Кошляков родился в городе Сальск Ростовской области в 1962 году. Он является выпускником Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова, после окончания учебы не протяжении нескольких лет работал в Театре музыкальной комедии в донской столице. Сейчас художник проживает в Москве и в Париже.