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Ростовчанин возглавил рейтинг самых успешных российских художников Forbes

31 октября 2017, 09:18
Выпускник Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова Валерий Кошляков занял первое место в рейтинге успешных российских художников по версии журнала Forbes, материал опубликован на сайте издания.

Список успешных художников был составлен сотрудниками журнала на основе результатов продаж Cosmoscow-2017, а также аукционов последних двух лет.

Так, картины, написанные Валерием Кошляковым были проданы в текущем году на общую сумму 147,5 тысячи евро. Это самый высокий показатель среди российских живописцев. Общий объем денежных средств, вырученных за картины российских художников составил 1,16 миллиона евро.

При этом, как отметила, директор-основатель ярмарки Cosmoscow Маргарита Пушкина, в настоящее время цены на работы современных российских художников ниже стоимости работ их зарубежных коллег.

Валерий Кошляков родился в городе Сальск Ростовской области в 1962 году. Он является выпускником Ростовского художественного училища имени М.Б. Грекова, после окончания учебы не протяжении нескольких лет работал в Театре музыкальной комедии в донской столице. Сейчас художник проживает в Москве и в Париже.

Cosmoscow — это международная арт-ярмарка в России и странах СНГ, действующая с 2010 года.

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