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Posted 1 ноября 2017, 07:04

Published 1 ноября 2017, 07:04

Modified 1 октября, 13:35

Updated 1 октября, 13:35

Частые чемпионаты приводят к потере поклонников киберспорта — эксперт

1 ноября 2017, 07:04
Частые матчи лучших команд приводят к потере зрителей в киберспорте, считает ведущий игрок киберспортивной команды Ростсельмаш Дмитрий Касаткин.

"В киберспорте много проблем. Например, в некоторых дисциплинах каждый организатор планирует свой большой турнир и не согласовывает ни с кем даты по ходу года", - сказал Касаткин во время визита команды в Ростов.

Он считает, что это приводит к тому, что некоторые коллективы играют без перерыва. "И вырисовывается проблема зрителей: лучшие команды часто играют друг с другом, это становится менее интересно", - полагает киберспортсмен.

Он провел сравнение с футболом. "Если бы "Спартак" и ЦСКА играли каждый день, они бы не собирали стадионы", - считает Касаткин.

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