Частые чемпионаты приводят к потере поклонников киберспорта — эксперт

Posted 1 ноября 2017, 07:04
Published 1 ноября 2017, 07:04
Modified 1 октября, 13:35
Updated 1 октября, 13:35
"В киберспорте много проблем. Например, в некоторых дисциплинах каждый организатор планирует свой большой турнир и не согласовывает ни с кем даты по ходу года", - сказал Касаткин во время визита команды в Ростов.
Он считает, что это приводит к тому, что некоторые коллективы играют без перерыва. "И вырисовывается проблема зрителей: лучшие команды часто играют друг с другом, это становится менее интересно", - полагает киберспортсмен.
Он провел сравнение с футболом. "Если бы "Спартак" и ЦСКА играли каждый день, они бы не собирали стадионы", - считает Касаткин.