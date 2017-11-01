Гостиничная компания снова пытается отсудить у ФК "Ростов" 1,6 млн рублей

Ранее Арбитражный суд Ростовской области отказал гостиничной компании в удовлетворении иска на 1,6 миллиона рублей к футбольному клубу "Ростов". Напомним, что "Южное гостеприимство" обратилось в суд с требованием взыскать с ФК "Ростов" задолженность и проценты за пользование чужими деньгами по договору на оказание гостиничных услуг, заключенному в 2014 году.