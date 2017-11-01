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Гостиничная компания снова пытается отсудить у ФК "Ростов" 1,6 млн рублей

1 ноября 2017, 13:53
Компания "Южное гостеприимство" обжаловала решение первой инстанции по делу о взыскании с ФК "Ростов" 1,6 миллиона рублей, говорится в материалах в электронной картотеке арбитражного суда.

Ранее Арбитражный суд Ростовской области отказал гостиничной компании в удовлетворении иска на 1,6 миллиона рублей к футбольному клубу "Ростов". Напомним, что "Южное гостеприимство" обратилось в суд с требованием взыскать с ФК "Ростов" задолженность и проценты за пользование чужими деньгами по договору на оказание гостиничных услуг, заключенному в 2014 году.

По данным истца, заказчик не оплатил услуги за три месяца — апрель, май и июнь 2015 года, но предоставить документы, подтверждающие этот факт, гостиничная компания не смогла.

Не согласившись с решением первой инстанции "Южное гостеприимство" подало апелляционную жалобу, однако документы, направленные в суд, были оформлены с нарушениями. В связи с этим 15-й Арбитражный апелляционный суд оставил жалобу без движения.

На прошлой неделе стало известно, что трансфер ростовских футболистов в Санкт-Петербург обошелся футбольному клубу более чем в 2,3 миллиона рублей. Команда желто-синих воспользовалась услугами авиакомпании "Азимут" дважды — в конце сентября и в октябре 2017 года.

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