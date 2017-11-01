Ростовчане попросили сделать тротуар на Каширской

Posted 1 ноября 2017, 09:24
Published 1 ноября 2017, 09:24
Modified 1 октября, 14:07
Updated 1 октября, 14:07
"Сейчас матерям с колясками приходится гулять по проезжей части. Рядом проезжает много машин", - сказано в сообщении.
Автор поста отметила, что в этой зоне нет фонарей, поэтому здесь страшно гулять, так как не видно транспорта. Тротуар надо сделать от дома № 4/2 до дома № 8в. Его длина составит 100 метров.
На момент среды 12.00 мск обращение набрало 16 подписей. Чтобы его рассмотрели власти, необходимо собрать не менее 500 голосов.
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