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Posted 1 ноября 2017, 09:24

Published 1 ноября 2017, 09:24

Modified 1 октября, 14:07

Updated 1 октября, 14:07

Ростовчане попросили сделать тротуар на Каширской

1 ноября 2017, 09:24
Сюжет
Новости Ростова
Жители Ростова-на-Дону попросили власти оборудовать тротуар по улице Каширской, сообщается в сервисе "Активный ростовчанин".

"Сейчас матерям с колясками приходится гулять по проезжей части. Рядом проезжает много машин", - сказано в сообщении.

Автор поста отметила, что в этой зоне нет фонарей, поэтому здесь страшно гулять, так как не видно транспорта. Тротуар надо сделать от дома № 4/2 до дома № 8в. Его длина составит 100 метров.

На момент среды 12.00 мск обращение набрало 16 подписей. Чтобы его рассмотрели власти, необходимо собрать не менее 500 голосов.

р1

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#Город#Новости Ростова#Новости
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