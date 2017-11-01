Власти Ростова не нашли арендаторов для участка в парке Островского

Открытый аукцион на право заключения договора аренды участка площадью 1,1 гектара в парке имени Островского в донской столице был объявлен в сентябре. Годовой размер аренды составлял 4,6 миллиона рублей.
Однако на участие в аукционе была подана только одна заявка от фонда содействия социально-культурному развитию "Город". В связи с этим было принято решение о снятии лота с торгов.
Ранее сообщалось о переносе с Левого берега реки Дон в парк имени Островского возведение музея "Россия. Моя история".
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