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Власти Ростова не нашли арендаторов для участка в парке Островского

1 ноября 2017, 18:06
Власти Ростова-на-Дону не смогли найти желающих построить выставочный центр в парке имени Островского, говорится в постановлении на сайте горадминистрации.

Открытый аукцион на право заключения договора аренды участка площадью 1,1 гектара в парке имени Островского в донской столице был объявлен в сентябре. Годовой размер аренды составлял 4,6 миллиона рублей.

Однако на участие в аукционе была подана только одна заявка от фонда содействия социально-культурному развитию "Город". В связи с этим было принято решение о снятии лота с торгов.

Ранее сообщалось о переносе с Левого берега реки Дон в парк имени Островского возведение музея "Россия. Моя история".

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Где городским властям стоит разместить музей "Россия. Моя история"?
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#Новости#Анна Петрова#Экономика#Опросы
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