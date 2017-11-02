rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 ноября 2017, 11:13

Published 2 ноября 2017, 11:13

Modified 1 октября, 14:54

Updated 1 октября, 14:54

Фасады объектов культуры Ростова могут отремонтировать за счет государства

2 ноября 2017, 11:13
Фасады объектов культурного наследия в Ростове могут отреставрировать за счет средств федерального бюджета, сообщил на совещании по вопросам сохранения исторического облика города замминистра культуры Ростовской области Иван Грунский.

По его словам, сейчас в целом по стране на ремонт 160 тысяч объектов культурного наследия необходимо около 500 миллиардов рублей. Более 10% из данных объектов сосредоточены в Ростовской области.

"Сейчас прорабатывается вопрос о создании либо отдельного фонда, либо выделения дополнительных средств из федерального бюджета под патронатом Минкультуры РФ, но однозначного ответа на этот вопрос пока не существует", - сказал Грунский.

По словам замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша, необходимо ставить вопрос о повышении тарифов на капремонт, но полностью эти траты не могут ложиться на население.

Поддерживаете идею?
Проголосовало: 0 чел.
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика