Фасады объектов культуры Ростова могут отремонтировать за счет государства

Posted 2 ноября 2017, 11:13
Published 2 ноября 2017, 11:13
Modified 1 октября, 14:54
Updated 1 октября, 14:54
По его словам, сейчас в целом по стране на ремонт 160 тысяч объектов культурного наследия необходимо около 500 миллиардов рублей. Более 10% из данных объектов сосредоточены в Ростовской области.
"Сейчас прорабатывается вопрос о создании либо отдельного фонда, либо выделения дополнительных средств из федерального бюджета под патронатом Минкультуры РФ, но однозначного ответа на этот вопрос пока не существует", - сказал Грунский.
По словам замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша, необходимо ставить вопрос о повышении тарифов на капремонт, но полностью эти траты не могут ложиться на население.