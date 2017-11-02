Почти половину подрядчиков лишат лицензии за плохой ремонт фасадов Ростова

Posted 2 ноября 2017, 10:55
Published 2 ноября 2017, 10:55
Modified 1 октября, 14:54
Updated 1 октября, 14:54
Заседание прошло в здании Торгово-промышленной палаты Ростовской области в четверг.
"С этого года Минкультуры получил полномочия лишать лицензии подрядчиков, которые ведут неправомерную деятельность. Как минимум три организации лишатся лицензии по результатам этого года", - сказал Грунский.
По его словам, только 80% сданных объектов власти готовы принять, еще 10% в настоящее время дорабатываются после замечаний, принять реставрацию фасадов в остальных домах нельзя, потому что они выполнены с грубейшими нарушениями.
Всего на территории города лицензию на право осуществлять реставрационные работы на памятниках культуры, по данным министра ЖКХ региона Андрея Майера, имеют восемь подрядных организаций.