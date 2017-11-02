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Posted 2 ноября 2017, 10:55

Published 2 ноября 2017, 10:55

Modified 1 октября, 14:54

Updated 1 октября, 14:54

Почти половину подрядчиков лишат лицензии за плохой ремонт фасадов Ростова

2 ноября 2017, 10:55
Сюжет
Новости Ростова
Почти половину подрядных организаций, выполняющих работы по реставрации фасадов в исторической части Ростова-на-Дону, лишат лицензии за плохой ремонт объектов культурного наследия, сообщил на круглом столе по вопросам сохранения исторического облика города замминистра культуры Ростовской области Иван Грунский.

Заседание прошло в здании Торгово-промышленной палаты Ростовской области в четверг.

"С этого года Минкультуры получил полномочия лишать лицензии подрядчиков, которые ведут неправомерную деятельность. Как минимум три организации лишатся лицензии по результатам этого года", - сказал Грунский.

По его словам, только 80% сданных объектов власти готовы принять, еще 10% в настоящее время дорабатываются после замечаний, принять реставрацию фасадов в остальных домах нельзя, потому что они выполнены с грубейшими нарушениями.

Всего на территории города лицензию на право осуществлять реставрационные работы на памятниках культуры, по данным министра ЖКХ региона Андрея Майера, имеют восемь подрядных организаций.

#Экономика#Новости Ростова#Новости
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