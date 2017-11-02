Подход к ремонту фасадов могут пересмотреть в случае недовольства ростовчан

Posted 2 ноября 2017, 12:22
Published 2 ноября 2017, 12:22
Modified 1 октября, 14:54
Updated 1 октября, 14:54
"Подходы к ремонту фасадов совершенствуются. Сейчас мы применяем индивидуальный подход к каждому дому, и если собственники не согласны с рекомендацией межведомственной комиссии, то мы повторно рассматриваем тот или иной подход с привлечением всех заинтересованных сторон", - сказал министр.
По словам Майера, в регионе с 2015 года реализуется программа по капитальному ремонту кровель и фасадов зданий. За 35 лет планируют отремонтировать около 18 тысяч фасадов зданий многоквартирных домов. Основные источники финансирования – это взносы собственников и поддержка правительства региона.
По программе подготовки города к чемпионату мира по футболу в этом году в Ростове отремонтировали 189 фасадов зданий, ремонт еще 21 дома запланирован на 2018 год.