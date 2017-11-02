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Posted 2 ноября 2017, 12:22

Published 2 ноября 2017, 12:22

Modified 1 октября, 14:54

Updated 1 октября, 14:54

Подход к ремонту фасадов могут пересмотреть в случае недовольства ростовчан

2 ноября 2017, 12:22
В Ростове-на-Дону будут пересматривать подходы к ремонту фасадов зданий с оштукатуривания на расчистку кирпича и наоборот в случае недовольства жителей многоквартирного дома выбором той или иной методики, сообщил на заседании круглого стола по сохранению исторического облика города министр ЖКХ региона Андрей Майер.

"Подходы к ремонту фасадов совершенствуются. Сейчас мы применяем индивидуальный подход к каждому дому, и если собственники не согласны с рекомендацией межведомственной комиссии, то мы повторно рассматриваем тот или иной подход с привлечением всех заинтересованных сторон", - сказал министр.

По словам Майера, в регионе с 2015 года реализуется программа по капитальному ремонту кровель и фасадов зданий. За 35 лет планируют отремонтировать около 18 тысяч фасадов зданий многоквартирных домов. Основные источники финансирования – это взносы собственников и поддержка правительства региона.

По программе подготовки города к чемпионату мира по футболу в этом году в Ростове отремонтировали 189 фасадов зданий, ремонт еще 21 дома запланирован на 2018 год.

Вам больше нравятся оштукатуренные дома, или дома, где расчищен кирпич?
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