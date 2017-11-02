Подход к ремонту фасадов могут пересмотреть в случае недовольства ростовчан

"Подходы к ремонту фасадов совершенствуются. Сейчас мы применяем индивидуальный подход к каждому дому, и если собственники не согласны с рекомендацией межведомственной комиссии, то мы повторно рассматриваем тот или иной подход с привлечением всех заинтересованных сторон", - сказал министр.