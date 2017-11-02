Последний урок: почему школьники продолжат умирать на физкультуре

"Когда мы говорим о здоровье нации и о массовом занятии спортом, вообще о доступности массового спорта для населения, то, конечно же, все критикуют, что не хватает секций и детям негде заниматься спортом, и забывают о том, что в школах предусмотрено три часа физкультуры. Если проводить занятия правильно, то их можно считать полноценными тренировками, как у спортсмена, но вопрос в том, что делают наши дети на физкультуре", - рассказала Стенякина.