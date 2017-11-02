Последний урок: почему школьники продолжат умирать на физкультуре

За 2016 учебный год в России на уроках физкультуры погибло 211 человек, сообщила глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева. По данным министерства общего и профессионального образования Ростовской области с начала учебного 2017-2018 года зарегистрировано 38 случаев травмирования детей на уроках физкультуры. В период за 2016-2017 учебный год, а также за прошедший период 2017-2018 учебного года гибели детей на уроках физической культуры не было зафиксировано.
Основными травмами во время занятий физкультурой, как правило, являются вывихи, переломы верхних и особенно нижних конечностей.
На износ
Председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина считает, что на сегодняшний день актуален вопрос о том, что делают дети три часа в школе на уроках физкультуры.
"Когда мы говорим о здоровье нации и о массовом занятии спортом, вообще о доступности массового спорта для населения, то, конечно же, все критикуют, что не хватает секций и детям негде заниматься спортом, и забывают о том, что в школах предусмотрено три часа физкультуры. Если проводить занятия правильно, то их можно считать полноценными тренировками, как у спортсмена, но вопрос в том, что делают наши дети на физкультуре", - рассказала Стенякина.
По ее мнению, гонка за баллами по ГТО в 11 классе доводит подростков до травм.
"Я столкнулась с тем, что не всегда урок физкультуры, это действительно правильное занятие, где детей учат подтягиваться, отжиматься, кидать гранату. К сожалению, не все школьники даже это умеют, и в 11 классе, когда все понимают, что необходимо сдать нормы ГТО, чтобы получить заветные баллы для поступления, ребята начинают себя перегружать, что может вызывать как травмы, так и неправильное физическое развитие подростков", - пояснила спикер.
Напомним, что в 2015 году Минобрнауки РФ сообщило новый порядок начисления дополнительных баллов при сдаче экзаменов в ВУЗы. Согласно этим правилам, обладатели золотого и серебряного знака ГТО могут получить дополнительные 10 баллов при поступлении в ВУЗы любого профиля.
Очереди на физкультуру
Учитель физкультуры одной из ростовских школ также считает, что одной из главных проблем является переполненность спортивных залов. "Сейчас ввели третий урок физкультуры, а то, что во многих школах по одному спортивному залу - никого не волнует", - рассказывает учитель.
Директор гимназии №36 Александр Белик также обратил внимание на перегруженность спортивных залов в школе.
"На сегодняшний день в учебном плане прописано, что должно проводиться три урока физкультуры в школе, но условий для этого нет, поэтому необходимо создавать дополнительные спортивные площадки", - рассказал Белик.
Еще один преподаватель физкультуры сообщил, что дети получают травмы почти на каждом уроке из-за несоблюдения правил техники безопасности.
Мизерные зарплаты
Возможно, причиной травм становится отношение учителей физкультуры к своему предмету, так как не очень сильно хочется "напрягаться" из-за маленькой зарплаты.
"Зарплата учителя мизерная, но это только у нас. Сравните, учителя в Москве получают по 100 тысяч рублей, а мы, в Ростове, по 12 - 14 тысяч рублей, а теперь попробуйте на них прожить месяц", – рассказал один из учителей физкультуры.
По его словам, два года он работал за 9 тысяч рублей, поэтому даже иногда смешно слышать, что зарплата у учителей афишируется в среднем в 34 тысячи рублей.
В Ростовской области развивается шахматный спорт. С 2012 года министерством общего и профессионального образования Ростовской области совместно с Федерацией шахмат Ростовской области внедрен и успешно реализуется во всех школах шахматный всеобуч. Около 130 тысяч учеников начальных классов за это время приобщилось к интеллектуальному виду спорта.
"Шахматы – это тоже вид спорта, и это правильно, но что подростки делают остальные два часа", - дополняет Стенякина.
Вина родителей
Что должно измениться, чтобы гибель и травмирование детей на уроках физкультуры не происходило?
Винить в участившихся случаях травмирования детей нужно не только преподавательский состав, но и родителей, которые должны заниматься воспитанием детей.
"Дети знают, что не имеет право делать учитель, а о своих обязанностях и слышать не хотят. У нас ведь травматизм пытаются повесить на учителей, но при этом в 80% случаев он не имеет даже возможности помешать этому, так как подростки не выполняют элементарных правил техники безопасности, проявляют неадекватное поведение", - рассказывает один из учителей физкультуры.
Директор гимназии №36 Белик уверен, что все зависит от квалификации преподавателя. По его словам, низкая подготовленность учителя физкультуры может стать причиной травмирования детей на уроке.
"В большей степени, конечно, зависит от квалификации преподавателя, если он грамотный, то он прекрасно понимает, что ребенка надо подготовить к той основной физической нагрузке, которую он дает, поэтому, естественно, он должен быть специалистом в области физиологии, анатомии, должен иметь элементарную медицинскую подготовку, видеть внешние признаки переутомления", - рассказывает Белик.
По мнению спикера, безусловно, травмы могут произойти не только на уроке физкультуры, поэтому в школах важно усилить контроль преподавательского состава за учащимися.
Стенякина рассказывает, что недавно в городе Шахты на заседании городского политклуба обсуждался вопрос об уроках физкультуры в школе.
"Я привела личный пример, я окончила школу №10 в своем родном городе Шахты, и так, как я являюсь членом попечительского совета гимназии, то каждый раз хожу туда на 1 сентября и на Последний звонок. И, к моему сожалению, спортивная площадка в моей школе еще та же, которая была, когда я пришла в 1 класс, то есть уже 25 лет назад", - рассказывает спикер.
По мнению Стенякиной, все вопросы, которые касаются безопасности детей на уроках физкультуры в школе, должны решаться на сегодняшний день министерством образования, министерством спорта, родителями и всей общественностью.
"Игровые виды спорта, общая физическая подготовка, подготовка к нормам ГТО, мне кажется, должны стать основой на уроках физкультуры, учителя должны учить всем навыкам школьников", - уверена спикер.