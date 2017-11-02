Ростовчане попросили вместо ремонта фасада убрать с крыши мертвых голубей

По его словам, жильцы не понимают, зачем им фасад, когда у них течет крыша, или подвал. Кожин попросил, где это возможно, вносить корректировки в проектно-сметную документацию с учетом пожелания жителей. По его словам, некоторые из объектов выглядели свежее до ремонта, чем после него.