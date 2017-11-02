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Posted 2 ноября 2017, 12:44

Published 2 ноября 2017, 12:44

Modified 1 октября, 14:54

Updated 1 октября, 14:54

Ростовчане попросили вместо ремонта фасада убрать с крыши мертвых голубей

2 ноября 2017, 12:44
Ростовчане попросили вместо реставрации фасада и крыши многоквартирных домов в центре Ростова-на-Дону отремонтировать протекающие подвалы и убрать с чердака мертвых голубей на Газетном, сообщил на совещании по сохранению исторического облика города председатель Всероссийского общества охраны памятников Александр Кожин.

"Тратятся деньги на то, чтобы сделать фасады, торцы крыш покрасить, а внутри у людей проблемы такие, что подвал затоплен и голуби", - отметил он.

По его словам, жильцы не понимают, зачем им фасад, когда у них течет крыша, или подвал. Кожин попросил, где это возможно, вносить корректировки в проектно-сметную документацию с учетом пожелания жителей. По его словам, некоторые из объектов выглядели свежее до ремонта, чем после него.

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