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Posted 2 ноября 2017, 12:47

Published 2 ноября 2017, 12:47

Modified 1 октября, 14:54

Updated 1 октября, 14:54

Власти не принимают каждый десятый отремонтированный фасад дома в Ростове

2 ноября 2017, 12:47
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону не принимают каждый десятый отремонтированный фасад здания по программе подготовки города к чемпионату мира и региональной программе по капремонту зданий, сообщил на совещании по вопросам сохранения исторического облика города замминистра культуры Ростовской области Иван Грунский.

"В этом году из 100 поданных заявлений на приемку работ мы приняли только 80. По 10 объектам были вынесены замечания, которые сейчас устраняются, еще по 10 объектам работы не были приняты", - сказал Грунский.

По его словам, таких объектов много по всем городам, в том числе и по Ростову, Азову, Таганрогу.

В сентябре один из подрядчиков декоративные бутоны на одном из фасадов здания на Станиславского заменил на донышки от пластиковых бутылок. Подрядчика обязали переделать работы за свой счет.

#Экономика#Новости Ростова#Новости
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