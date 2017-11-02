Власти не принимают каждый десятый отремонтированный фасад дома в Ростове

Posted 2 ноября 2017, 12:47
Published 2 ноября 2017, 12:47
Modified 1 октября, 14:54
Updated 1 октября, 14:54
"В этом году из 100 поданных заявлений на приемку работ мы приняли только 80. По 10 объектам были вынесены замечания, которые сейчас устраняются, еще по 10 объектам работы не были приняты", - сказал Грунский.
По его словам, таких объектов много по всем городам, в том числе и по Ростову, Азову, Таганрогу.
В сентябре один из подрядчиков декоративные бутоны на одном из фасадов здания на Станиславского заменил на донышки от пластиковых бутылок. Подрядчика обязали переделать работы за свой счет.